У США чоловіка спіймали на контрабанді ножиць. Він заховав їх в анусі

Пекельце

La Porte County Sheriff's Office

У вʼязниці штату Індіана (США) чоловіка викрили на контрабанді ножиць — його тіло просканували, коли він відмовився проходити звичайний обшук, і виявили дещо в анусі.

Про це пише Sky News.

Начальник вʼязниці помітив якийсь предмет «в анальній порожнині заарештованого». Під час сканування предмет поворухнувся, і стало зрозуміло, що це ножиці завдовжки понад 20 сантиметрів — їх вилучили «без інцидентів».

Зверху на лінійці одиниці виміру — дюйми, а знизу — сантиметри. La Porte County Sheriff's Office

Правоохоронців похвалили за те, що вони запобігли проникненню ножиць у вʼязницю.