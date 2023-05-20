У США чоловіка спіймали на контрабанді ножиць. Він заховав їх в анусі
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
La Porte County Sheriff's Office
У вʼязниці штату Індіана (США) чоловіка викрили на контрабанді ножиць — його тіло просканували, коли він відмовився проходити звичайний обшук, і виявили дещо в анусі.
Про це пише Sky News.
Начальник вʼязниці помітив якийсь предмет «в анальній порожнині заарештованого». Під час сканування предмет поворухнувся, і стало зрозуміло, що це ножиці завдовжки понад 20 сантиметрів — їх вилучили «без інцидентів».
Правоохоронців похвалили за те, що вони запобігли проникненню ножиць у вʼязницю.