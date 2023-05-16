Чоловік пересадив на місце водія собаку, аби уникнути штрафу за перевищення швидкості

Пекельце

Tim Mossholder / Unsplash

У штаті Колорадо (США) чоловіка зупинили за перевищення швидкості. Той, аби уникнути штрафу, після зупинки швидко пересадив свого собаку на місце водія, а сам вийшов з боку пасажира.

Про це пише AP.

Поліцеським чоловік, який був напідпитку, сказав, що не кермував автомобілем. Коли ж офіцер запитав його, скільки він випив, той намагався втекти.

Водія одразу заарештували й відправили спочатку до лікарні для обстеження.