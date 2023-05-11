У Берліні екоактивісти жбурнули тортом у керівників Volkswagen

Пекельце

Getty Images / «Бабель»

У Берліні екоактивісти жбурнули тортом у генерального директора Volkswagen Олівера Блюме під час щорічних зборів компанії.

Про це повідомляє DW.

Жінка, яка була топлес, перервала промову Блюме словами «Брудні гроші», написаними на її спині, і жбурнула в нього тортом. Він встиг ухилитись. Також торт кинули в бік члена правління Volkswagen Вольфганга Порше під час виступу голови правління компанії Porsche Ганса Дітера Петча.

Вольфганг Порше, член правління Volkswagen, після того, як на його стіл кинули шматок торта, 10 травня 2023 року в Берліні. Getty Images / «Бабель»

Активісти зірвали засідання на знак протесту проти заводу Volkswagen у китайській провінції Сіньцзян. Вони звинуватили автовиробника в тому, що він заплющує очі на порушення прав людини в регіоні. Volkswagen заявив, що не виявив доказів порушень прав людини на заводі в Сіньцзяні.

У залі засідань було близько десяти активістів, співробітники служби безпеки швидко вивели їх назовні. Перед цими зборами поліція запобігла спробі протестувальників проти зміни клімату приклеїтися до землі на площі.