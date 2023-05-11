У Берліні екоактивісти жбурнули тортом у керівників Volkswagen
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
У Берліні екоактивісти жбурнули тортом у генерального директора Volkswagen Олівера Блюме під час щорічних зборів компанії.
Про це повідомляє DW.
Жінка, яка була топлес, перервала промову Блюме словами «Брудні гроші», написаними на її спині, і жбурнула в нього тортом. Він встиг ухилитись. Також торт кинули в бік члена правління Volkswagen Вольфганга Порше під час виступу голови правління компанії Porsche Ганса Дітера Петча.
Активісти зірвали засідання на знак протесту проти заводу Volkswagen у китайській провінції Сіньцзян. Вони звинуватили автовиробника в тому, що він заплющує очі на порушення прав людини в регіоні. Volkswagen заявив, що не виявив доказів порушень прав людини на заводі в Сіньцзяні.
У залі засідань було близько десяти активістів, співробітники служби безпеки швидко вивели їх назовні. Перед цими зборами поліція запобігла спробі протестувальників проти зміни клімату приклеїтися до землі на площі.