TikTok стежив за британською журналісткою через акаунт її кішки
- Автор:
- Анна Холоднова
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Влітку 2022 року співробітники китайської платформи TikTok стежили за британською журналісткою, кореспонденткою Financial Times Крістіною Крідл через обліковий запис її кішки Баффі.
Про це пише BBC News.
Представники компанії самі зателефонували журналістці й повідомили, що четверо співробітників TikTok переглядали дані з особистого акаунта без її відома чи згоди. Двоє з них перебували в Китаї, а ще двоє — у США.
У TikTok зазначили, що співробітники відділу внутрішнього аудиту перевірили розташування IP-адреси Крістіни, щоб дізнатися, з ким таємно зустрічалася кореспондентка. Компанія стверджує, що вони «зловживали своїми повноваженнями» і діяли несанкціоновано. Цих працівників уже звільнили за неналежну поведінку.
Крістіна користувалася обліковим записом в TikTok на особистому мобільному телефоні. Він був зареєстрований на імʼя її кішки Баффі. Імʼя журналістки та професія в дописах не згадувалися.
У кішки Баффі було близько 170 підписників. За три роки Крідл завантажила близько 20 відео з Баффі, які переглядали в середньому кілька сотень разів.
Крістіна не знає, як довго за нею стежили і як часто це відбувалося. Власник TikTok — компанія Bytedance, заявила, що «глибоко шкодує» через це «суттєве порушення» та «прагне зробити все, щоб таке ніколи не повторилося».
- TikTok активно потрапляє під бан держструктур країн Заходу — користуватися TikTok заборонено держслужбовцям США, Канади, Британії, ЄС, Нової Зеландії та Індії. Співробітники НАТО також зобовʼязані видалити застосунок з робочих пристроїв.
- Журнал Forbes писав, що ФБР і Мінʼюст США почали розслідування проти ByteDance через стеження за журналістами американських видань за допомогою TikTok. Прокуратура штату Вірджинія запросила у ByteDance інформацію про спроби отримати доступ до персональних даних журналістів, а ФБР вже провело кілька допитів.
- США розглядають заборону TikTok на своїй території, якщо китайські власники не відмовляться від своїх часток у компанії.
- Видання New York Post писало, що керівництво TikTok почало переговори про продаж соцмережі на тлі заяв про заборону застосунку в США. TikTok нібито вивчає й ті угоди, які розглядалися за часів Дональда Трампа. У 2020 році продаж обговорювали з виробником програмного забезпечення Oracle і мережею Walmart. Водночас представник TikTok назвав цю інформацію «стовідсотковою брехнею», а китайська ByteDance, яка володіє соцмережею, жодних коментарів не надала.