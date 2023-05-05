TikTok стежив за британською журналісткою через акаунт її кішки

Влітку 2022 року співробітники китайської платформи TikTok стежили за британською журналісткою, кореспонденткою Financial Times Крістіною Крідл через обліковий запис її кішки Баффі.

Про це пише BBC News.

Представники компанії самі зателефонували журналістці й повідомили, що четверо співробітників TikTok переглядали дані з особистого акаунта без її відома чи згоди. Двоє з них перебували в Китаї, а ще двоє — у США.

Кореспондентка Financial Times Крістіна Крідл.

У TikTok зазначили, що співробітники відділу внутрішнього аудиту перевірили розташування IP-адреси Крістіни, щоб дізнатися, з ким таємно зустрічалася кореспондентка. Компанія стверджує, що вони «зловживали своїми повноваженнями» і діяли несанкціоновано. Цих працівників уже звільнили за неналежну поведінку.

Крістіна користувалася обліковим записом в TikTok на особистому мобільному телефоні. Він був зареєстрований на імʼя її кішки Баффі. Імʼя журналістки та професія в дописах не згадувалися.

Акаунт кішки Баффі на TikTok. скріншот

У кішки Баффі було близько 170 підписників. За три роки Крідл завантажила близько 20 відео з Баффі, які переглядали в середньому кілька сотень разів.

Крістіна не знає, як довго за нею стежили і як часто це відбувалося. Власник TikTok — компанія Bytedance, заявила, що «глибоко шкодує» через це «суттєве порушення» та «прагне зробити все, щоб таке ніколи не повторилося».