У Південній Кореї на виставці голодний студент зʼїв банан, який був частиною експозиції

Пекельце

У Південній Кореї студент-художник зʼїв банан, який був частиною інсталяції італійського художника Мауріціо Каттелана. Хлопець пояснив, що пропустив сніданок і був дуже голодним.

Про це повідомляє BBC.

Витвір мистецтва під назвою «Комік» складався зі стиглого банана, приклеєного скотчем до стіни в Сеульському музеї мистецтв Ліум.

Інцидент тривав понад хвилину. Його зняв на відео друг студента. Там можна почути крики «вибачте», коли хлопець на імʼя Но Гюн Су знімає банан зі стіни і починає його їсти. Потім він приклеює шкірку назад до стіни і йде.

Пізніше музей розмістив на тому місці новий банан. Виставлений банан замінюють кожні два чи три дні. Коли художнику розповіли про інцидент, він сказав: «Жодних проблем».

Це не перший випадок, коли відвідувач зʼїдає банани, які використовуються в роботах Каттелана. У 2019 році художник-перформансист Девід Датуна зняв банан зі стіни після того, як витвір мистецтва продали за $120 тисяч у Маямі.