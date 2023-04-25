У швейному корпусі Києво-Печерської лаври знайшли манекени з «надприродно» великими животами
- Автор:
- Ліза Бровко
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Wikimedia / «Бабель»
Державна комісія з питань передачі майна Києво-Печерської лаври знайшла в тамтешньому швейному корпусі «специфічні» манекени — у них «надприродно» великі животи.
Про це в етері телемарафону розповіла голова комісії Марʼяна Томин.
Києво-Печерська лавра використовувала свій 44 корпус як швейний. Там розміщено різний ритуальний одяг і манекени, з яких, найімовірніше, робили заміри.
«Це наче образ людського тіла з неймовірним, надприродним животом. Мені складно сказати, для кого саме цей замір здійснювався», — сказала Марʼяна Томин.
- 10 березня 2023 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» повідомив, що із 29 березня розриває зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП договір про безоплатне користування будівлями, розташованими на території заповідника. Попередження стосується будівель нижньої Лаври, де розташований чоловічий монастир. У верхній Лаврі УПЦ МП користувалася Успенським собором і Трапезною церквою, але договір про їхню оренду закінчився 31 грудня 2022 року, його не продовжили. Ці два храми 5 січня повернули в управління держави.
- УПЦ МП назвала одержане від заповідника попередження «черговим ультиматумом». Митрополит Павло (Лебідь) 13 березня заявив, що ченці не мають наміру виселятися з Києво-Печерської лаври.
- 30 березня Лавру повернули в управління державі, а 14 квітня заповідник отримав нового очільника Максима Остапенка — колишнього очільника заповідника «Хортиця». Наразі в Лаврі працює комісія, яка проводить інвентаризацію. Проте священники УПЦ МП заважають їй, зокрема не впускають до будівель або не дають ключів для входу.
- Після перевірок представники Міністерства культури звернулися до поліції із заявою про пошкодження та руйнування одного із корпусів Лаври, мовляв, він непридатний для експлуатації.
- 25 квітня суд заборонив перешкоджати роботі комісії в Києво-Печерській лаврі. За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, зараз у Лаврі «триває діалог» між комісією та представниками УПЦ МП.