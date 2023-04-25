У швейному корпусі Києво-Печерської лаври знайшли манекени з «надприродно» великими животами

Державна комісія з питань передачі майна Києво-Печерської лаври знайшла в тамтешньому швейному корпусі «специфічні» манекени — у них «надприродно» великі животи.

Про це в етері телемарафону розповіла голова комісії Марʼяна Томин.

Києво-Печерська лавра використовувала свій 44 корпус як швейний. Там розміщено різний ритуальний одяг і манекени, з яких, найімовірніше, робили заміри.

«Це наче образ людського тіла з неймовірним, надприродним животом. Мені складно сказати, для кого саме цей замір здійснювався», — сказала Марʼяна Томин.