Родина Шумахера подасть до суду на журнал, який опублікував згенероване штучним інтелектом «перше інтервʼю» гонщика після травми

Пекельце

Wikipedia / Mark McArdle

Родина відомого гонщика Міхаеля Шумахера подасть до суду на журнал Die Aktuelle, який опублікував «перше інтервʼю» після травми. Його згенерував штучний інтелект.

Про це пише BBC.

Журнал розмістив фото Шумахера на обкладинці свого останнього номера зі словами «Міхаель Шумахер, перше інтервʼю». Але внизу додали «Це звучало оманливо реально». У самому інтервʼю зазначають, що його згенерував штучний інтелект.

Родина гонщика підтвердила, що планує судитися з виданням.