Родина Шумахера подасть до суду на журнал, який опублікував згенероване штучним інтелектом «перше інтервʼю» гонщика після травми

Родина відомого гонщика Міхаеля Шумахера подасть до суду на журнал Die Aktuelle, який опублікував «перше інтервʼю» після травми. Його згенерував штучний інтелект.
Про це пише BBC.
Журнал розмістив фото Шумахера на обкладинці свого останнього номера зі словами «Міхаель Шумахер, перше інтервʼю». Але внизу додали «Це звучало оманливо реально». У самому інтервʼю зазначають, що його згенерував штучний інтелект.
Родина гонщика підтвердила, що планує судитися з виданням.
- У грудні 2013 року Міхаель Шумахер упав під час катання на гірських лижах у французькому Мерібелі. Він отримав важку черепно-мозкову травму, яка призвела до численних пошкоджень обох півкуль мозку. Спортсмен довгий час пробув у комі, а з вересня 2014 року відновлюється на своїй віллі у Швейцарії. Його родина зберігає всю інформацію про стан здоровʼя в таємниці та не дає коментарів журналістам.
- У вересні 2021 року дружина Шумахера Корінна вперше за довгі роки розповіла про стан його здоровʼя. Вона зазначила, що родина наразі оберігає його та зберігає в таємниці всю інформацію. За її словами, родина намагається зробити життя Шумахера максимально комфортним. Сам гонщик проходить реабілітацію вдома.