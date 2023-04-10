Далай-лама на камеру поцілував хлопчика та просив посмоктати його язик. За це йому довелося вибачатися
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / SANJAY KUMAR / Contributor
Тибетський духовний лідер Далай-лама просить вибачення у хлопчика, якого він на камеру поцілував у губи і попросив посмоктати язика. Відео з інцидентом швидко поширилося в мережі.
В офіційному Twitter-акаунті Далай-лами оприлюднили вибачення за «біль, який могли завдати його слова». Водночас там додали, що «Його Святість часто дражнить людей, яких він зустрічає, у невинній та грайливій формі, навіть публічно і перед камерами».
Також написали, що Далай-лама хоче вибачитися і перед хлопчиком, його родиною та і всіма друзями дитини.
Щодо місця й дати зйомки відео наразі інформації немає. На ньому видно, що Далай-лама цілує хлопчика в губи, торкається його підборіддя та притискається до чола дитини. Потім він плескає хлопця по руці та каже: «Посмокчи мій язик», висуваючи його.
- Далай-лама — це головний монах тибетського буддизму. 87-річний лауреат Нобелівської премії живе в еміграції в Індії з 1959 року після невдалого антикитайського повстання в Тибеті.
- У Тибеті один зі способів привітатися — показати язика. Це походить від місцевого вірування у реінкарнацію. Щоб довести, що у вас не чорний язик (такий був у тибетського царя-гонителя), потрібно показати його під час зустрічі.