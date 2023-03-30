В Австралії затримали чоловіка, якого помітили на вулиці з АК-47. Зброя виявилася бонгом
- Автор:
- Ліза Бровко
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Поліція Нового Південного Уельсу
Австралійця заарештували за те, що він нібито мав автомат АК-47, який насправді виявився бонгом для куріння марихуани. Для пошуків чоловіка залучили навіть вертоліт.
Про це пише ВВС.
З автомобіля чоловіка поліцейські вилучили бонг у формі АК-47, а його власника затримали за звинуваченням у незаконному зберіганні вогнепальної зброї і залякуванні.
Австралійцю вже обрали запобіжний захід, а справу розглянуть у квітні.
Закони штату Новий Південний Уельс, де сталася подія, забороняють «продавати, постачати або виставляти на продаж бонг… або його складові частини, незалежно від того, чи призначено [це] для вживання заборонених препаратів».
- У США випустили бонг у вигляді гумової курки. Під час куріння він пищить. Усю партію з тисячі одиниць вже розкупили.