В Австралії затримали чоловіка, якого помітили на вулиці з АК-47. Зброя виявилася бонгом

Пекельце

Поліція Нового Південного Уельсу

Австралійця заарештували за те, що він нібито мав автомат АК-47, який насправді виявився бонгом для куріння марихуани. Для пошуків чоловіка залучили навіть вертоліт.

Про це пише ВВС.

З автомобіля чоловіка поліцейські вилучили бонг у формі АК-47, а його власника затримали за звинуваченням у незаконному зберіганні вогнепальної зброї і залякуванні.

Австралійцю вже обрали запобіжний захід, а справу розглянуть у квітні.

Закони штату Новий Південний Уельс, де сталася подія, забороняють «продавати, постачати або виставляти на продаж бонг… або його складові частини, незалежно від того, чи призначено [це] для вживання заборонених препаратів».