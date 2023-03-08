В Іспанії пара вкрала 45 пляшок вина з мішленівського ресторану. Їх відправили до вʼязниці

Пекельце

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В Іспанії суд міста Касерес засудив до чотирьох років увʼязнення пару, яка вкрала 45 пляшок вина на суму $1,7 мільйона доларів з мішленівського ресторану. Пара також має виплатити €753 тисячі компенсації.

Про це повідомляє CNN.

Жінка — мексиканка, чоловік — громадянин Румунії та Нідерландів. Пограбування сталося 27 жовтня 2021 року і було сплановано «у найдрібніших деталях». Пара вийшла з ресторану Atrio у Касересі, прихопивши з собою 45 пляшок вина, загорнутих у готельні рушники, щоб вони не розбилися. Потім вони їх заховали у дорожніх сумках.

«Улов» включав дві пляшки французької виноробні Chateau dʼYquem — одну 1806 року, яка коштувала в Atrio €350 тисяч, а іще одну — 1883 року за €45 тисяч. Інші пляшки з вином були також від відомих виноробень і вироблені у 1990-х і 2000-х роках.

Пара відвідала ресторан тричі за місяці, що передували пограбуванню. У ніч крадіжки жінка зареєструвалася в невеликому сусідньому готелі Atrio, використовуючи підроблений швейцарський паспорт. Її бойфренд приєднався до неї згодом, але не зареєструвався. Потім вони повечеряли в ресторані 14-ма стравами, після чого почалася екскурсія винним льохом.

Близько 2 години ночі жінка зателефонувала на стійку реєстрації та попросила салат в номер, а пізніше десерт. У готелі був один працівник, тому він залишив стійку реєстрації без нагляду. Саме в цей час бойфренд жінки вкрав електронний ключ на стійці реєстрації, щоб відкрити льох.

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Пара вийшла з готелю із вкраденими пляшками близько 5 ранку та поїхала. Зрештою їх заарештували на кордоні Чорногорії та Хорватії у липні 2022 року.

Жодну пляшку з вином не повернули, хоча ресторан отримав компенсацію у розмірі €753 тисячі від своєї страхової компанії.