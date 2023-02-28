Чемпіон світу з велоспорту Антоніо Тібері застрелив кота міністра Сан-Марино
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- Анна Холоднова
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Getty Images
Чемпіон світу з велоспорту серед юніорів Антоніо Тібері застрелив кота міністра туризму Сан-Марино. Його оштрафували на €4 тисячі і тимчасово відсторонили від участі в команді.
Про це пише The Guardian.
Спортсмен заявив, що випробовував пневматичну гвинтівку. Він спрямував зброю на голову кота й вистрелив. Тварина належала його сусіду, Федеріко Педіні Аматі — міністру туризму Сан-Марино.
«Кіт нікого не турбував. Він був з нами давно. Моя трирічна дочка Люсія полюбила його. Ви не можете вбити домашнього улюбленця і піти з штрафом у розмірі €4 тисячі», — сказав Педіні Аматі.
У 2019 році Тібері став чемпіоном світу серед юніорів в індивідуальній велогонці. Після інциденту команда Trek-Segafredo, за яку він виступає, відсторонила велосипедиста на 20 днів без оплати. У команді заявили, що пожертвують зарплату Тібері благодійній організації, яка опікується тваринами.