Чемпіон світу з велоспорту Антоніо Тібері застрелив кота міністра Сан-Марино

Чемпіон світу з велоспорту серед юніорів Антоніо Тібері застрелив кота міністра туризму Сан-Марино. Його оштрафували на €4 тисячі і тимчасово відсторонили від участі в команді.

Про це пише The Guardian.

Спортсмен заявив, що випробовував пневматичну гвинтівку. Він спрямував зброю на голову кота й вистрелив. Тварина належала його сусіду, Федеріко Педіні Аматі — міністру туризму Сан-Марино.

«Кіт нікого не турбував. Він був з нами давно. Моя трирічна дочка Люсія полюбила його. Ви не можете вбити домашнього улюбленця і піти з штрафом у розмірі €4 тисячі», — сказав Педіні Аматі.

У 2019 році Тібері став чемпіоном світу серед юніорів в індивідуальній велогонці. Після інциденту команда Trek-Segafredo, за яку він виступає, відсторонила велосипедиста на 20 днів без оплати. У команді заявили, що пожертвують зарплату Тібері благодійній організації, яка опікується тваринами.