Президент Мексики опублікував фото ельфа з фольклору майя. Схоже, він не пожартував

Пекельце

Reuters

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор опублікував у своїх акаунтах у соцмережах фотографію, на якій, за його словами, зображений міфологічний лісовий дух, схожий на ельфа.

Про це пише The Guardian.

Президент мав на увазі алукса — пустотливого духа лісу в фольклорі майя.

Лопес Обрадор написав, що першу фотографію «зробив три дні тому інженер», а друга — це стародавня скульптура лісового духа в Ек-Баламі. Президент Мексики додав: «Усе містично».

Лопес Обрадор давно висловлює повагу до культури та вірувань корінних народів. На півострові Юкатан ведуться роботи з будівництва туристичного поїзда, який є улюбленим проєктом президента. За його словами, перше фото зробив працівник саме поблизу будівництва.