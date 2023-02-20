Знайдений 30 років тому давньоримський інструмент для штопання виявився фалоімітатором

Пекельце

Newcastle University

У 1992 році археологи знайшли в римському форті Віндоланда в англійському графстві Нортумберленд стародавнє робоче знаряддя. Тепер науковці зʼясували, що це фалоімітатор. Він міг бути частиною статуї, товкучкою або секс-іграшкою.

Про це пише The Guardian.

Цей предмет знайшли в канаві разом із взуттям та аксесуарами для сукні, а також обрізками шкіри та обробленими рогами — саме тому вчені спочатку вирішили, що це інструмент для штопання.

Newcastle University

Фалос Віндоланда має 16,5 см завдовжки. За словами дослідників, ймовірно, він був більшим, оскільки деревина схильна до усадки та деформації. Інструмент має помітно більш гладкі кінці — це значить, що його певним чином використовували протягом деякого часу. Наразі дослідники мають кілька теорій щодо його призначення.

По-перше, це могла бути секс-іграшка. За словами викладача археології Університету Ньюкасла Роба Коллінза, давні римляни не завжди використовували фалоімітатори для задоволення. Вони також могли бути знаряддями тортур.

Друга теорія припускає, що цим предметом подрібнювали інгредієнти для косметики чи ліків, а фалічна форма товкучки мала надавати речовинам магічних властивостей.

Третій варіант — фалоімітатор був частиною статуї. Давні римляни торкалися його, щоб уберегтися від нещастя. Римляни часто зображали фалоси на мозаїках, фресках, горщиках та прикрасах, які носили на шиї. Вони слугували оберегами від зла.