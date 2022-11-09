Найдавніший в історії ханаанський напис виявився закляттям від вошей

Дослідники з Єврейського університету в Єрусалимі знайшли стародавній гребінець зі слонової кістки, на якому написано перше в історії повне речення ханаанською мовою. Вік артефакту — майже 4 000 років.

Про це пише BBC Science Focus Magazine.

Гребінець, який датується приблизно 1700 роком до нашої ери, виявили в Тель-Лахіші в Ізраїлі.

«Нехай цей бивень викорінить вошей з волосся і бороди», — написано на знахідці.

Фото з сайту Israel Antiquities Authority

Гребінець виготовлений зі слонової кістки та має розміри приблизно 3,5 на 2,5 см. Речення, написане на ньому, складається із 17 ханаанських літер, які утворюють сім слів. Гравірування має дуже дрібну деталізацію, ширина однієї літери становить лише 1—3 мм.

Ханаанську писемність винайшли приблизно у 1 800 році до нашої ери. Її використовував стародавній народ, який жив на території сучасного Ізраїлю та Палестини приблизно 4 000—5 000 років тому. До цього часу єдині знайдені ханаанські написи обмежувалися двома-трьома словами.

«Напис на гребінці є прямим доказом використання алфавіту в повсякденному житті приблизно 3 700 років тому. Це віха в історії здатності людини писати», — сказав керівник дослідження професор Йосеф Гарфінкель з Інституту археології Єврейського університету Єрусалиму.