Пекельце

Aviation Week

Повітряні сили США могли збити невелику повітряну кулю, яку зробив клуб любителів зі штату Іллінойс, а потім заявив, що вона «зникла безвісти».

Про це пише портал Aviation Week.

Клуб любителів — бригада з виробництва повітряних куль із пляшкових кришок Північного Іллінойсу. Члени клубу розробили піко-шар зі срібним покриттям. Востаннє його зафіксували 10 лютого на висоті 12 тисяч метрів біля західного узбережжя Аляски. Того ж дня літак Lockheed Martin F-22 збив невідомий обʼєкт, що за описом і висотою аналогічний до аматорської кулі.

Опис усіх трьох непізнаних обʼєктів, збитих 10—12 лютого, відповідає формі та висоті невеликих піко-зондів, які зазвичай можна купити за $12—180, ціна залежить від типу. Зонди несуть 11-грамовий трекер з антенами для оновлення даних про місцеперебування по всьому світу.

Aviation Week

Aviation Week звʼязалася з багатьма урядовими установами, включно з ФБР, Північноамериканським командуванням повітряно-космічної оборони (NORAD), Радою національної безпеки (NSC) та канцелярією міністра оборони, щоб отримати коментарі щодо можливості використання піко-зондів.

15 лютого представник Пентагону Джон Кірбі заявив журналістам, що всі три обʼєкти «можуть бути просто повітряними кулями, повʼязаними з якоюсь комерційною чи благотворною метою».