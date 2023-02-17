«Невідомим обʼєктом» над США могла бути повітряна куля з аматорського клубу

Повітряні сили США могли збити невелику повітряну кулю, яку зробив клуб любителів зі штату Іллінойс, а потім заявив, що вона «зникла безвісти».
Про це пише портал Aviation Week.
Клуб любителів — бригада з виробництва повітряних куль із пляшкових кришок Північного Іллінойсу. Члени клубу розробили піко-шар зі срібним покриттям. Востаннє його зафіксували 10 лютого на висоті 12 тисяч метрів біля західного узбережжя Аляски. Того ж дня літак Lockheed Martin F-22 збив невідомий обʼєкт, що за описом і висотою аналогічний до аматорської кулі.
Опис усіх трьох непізнаних обʼєктів, збитих 10—12 лютого, відповідає формі та висоті невеликих піко-зондів, які зазвичай можна купити за $12—180, ціна залежить від типу. Зонди несуть 11-грамовий трекер з антенами для оновлення даних про місцеперебування по всьому світу.
Aviation Week звʼязалася з багатьма урядовими установами, включно з ФБР, Північноамериканським командуванням повітряно-космічної оборони (NORAD), Радою національної безпеки (NSC) та канцелярією міністра оборони, щоб отримати коментарі щодо можливості використання піко-зондів.
15 лютого представник Пентагону Джон Кірбі заявив журналістам, що всі три обʼєкти «можуть бути просто повітряними кулями, повʼязаними з якоюсь комерційною чи благотворною метою».
- З 4 лютого США збили чотири обʼєкти. Перший помітили над Північною Кароліною, другий збили над Аляскою, третій — над територією канадського Юкону, четвертий — над озером Гурон на американсько-канадському кордоні. Ці обʼєкти не несли прямої загрози для людей, але їх знищили «задля захисту безпеки, інтересів і безпеки польотів США». Перша повітряна куля була розміром зо три автобуси, друга — як маленький автомобіль, третя була циліндричною, а четверта схожа на восьмикутник із нитками.
- 16 лютого президент США Джо Байден заявив, що кулі, які протягом кількох тижнів збивали над країною, не були частиною розвідувальної програми Китаю. Це були приватні повітряні кулі.