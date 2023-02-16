У Німеччині звільнили режисера, який обмазав фекаліями критика
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У Німеччині звільнили керівника балетної трупи Ганноверської державної опери Марко Ґеке, який напередодні вимазав собачими фекаліями обличчя газетного критика.
Про це повідомляє BBC.
Одразу після інциденту Ґеке відсторонили від посади, а 16 лютого керівництво театру оголосило, що його контракт негайно закінчується. Оперний театр вже заявив, що його «безвідповідальні дії глибоко стривожили публіку, роздратували громадськість та завдали серйозної шкоди репутації театру».
«Я навіть не можу собі уявити, як це, коли тебе публічно принижують. Критика важлива для створення та розвитку мистецтва», — заявила у своїй заяві директор установи Лаура Берман, наголосивши, що вона вибачилася перед критиком Вібке Хюстер.
У театрі також заявили, що постановки Марко Ґеке і надалі будуть в репертуарі — його творчість та інцидент розмежували.
Інцидент досі розслідується німецькою поліцією.
- 12 лютого, під час антракту шоу в Ганноверському оперному театрі Марко Ґеке спершу словесно напав на Хюстер, а потім дістав з кишені пакет із собачими фекаліями та вимазав ними її обличчя. Ґеке був розгніваний з приводу рецензії Хюстер на його постановку «У голландській горі». Хюстер писала у рецензії: «Людина чергує стан божевілля та смерті від нудьги під час перегляду вистави» і порівняла її перегляд із пасивним спостереженням за морем — «як у постійному пенсійному стані». Німецькі ЗМІ повідомили, що фекалії в пакеті належать таксі Ґеке Густаву.