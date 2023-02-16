У Німеччині звільнили режисера, який обмазав фекаліями критика

Пекельце

У Німеччині звільнили керівника балетної трупи Ганноверської державної опери Марко Ґеке, який напередодні вимазав собачими фекаліями обличчя газетного критика.

Про це повідомляє BBC.

Одразу після інциденту Ґеке відсторонили від посади, а 16 лютого керівництво театру оголосило, що його контракт негайно закінчується. Оперний театр вже заявив, що його «безвідповідальні дії глибоко стривожили публіку, роздратували громадськість та завдали серйозної шкоди репутації театру».

«Я навіть не можу собі уявити, як це, коли тебе публічно принижують. Критика важлива для створення та розвитку мистецтва», — заявила у своїй заяві директор установи Лаура Берман, наголосивши, що вона вибачилася перед критиком Вібке Хюстер.

У театрі також заявили, що постановки Марко Ґеке і надалі будуть в репертуарі — його творчість та інцидент розмежували.

Інцидент досі розслідується німецькою поліцією.