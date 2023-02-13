У Німеччині режисер вимазав собачими фекаліями обличчя критика — не сподобалася рецензія на виставу

Директора провідної німецької балетної трупи відсторонили від посади, він перебуває під слідством поліції за те, що обмазав обличчя критика екскрементами свого собаки. Критик назвала одну з його постановок «нудною» та «нескладною».

Про це повідомляє The Guardian.

Ідеться про керівника балетної трупи Ганноверської державної опери Марко Ґеке та балетного критика з видання Frankfurter Allgemeine Zeitung Вібке Хюстер. Інцидент стався під час антракту шоу 12 лютого у Ганноверському оперному театрі.

Спочатку Марко Ґеке словесно напав на Хюстер, а потім дістав з кишені пакет із собачими фекаліями та вимазав ними її обличчя. Ґеке був розгніваний з приводу рецензії Хюстер на його постановку «У голландській горі».

Хюстер писала у рецензії: «Людина чергує стан божевілля та смерті від нудьги під час перегляду вистави» і порівняла її перегляд із пасивним спостереженням за морем — «як у постійному пенсійному стані».

Німецькі ЗМІ повідомили, що фекалії в пакеті належать таксі Ґеке Густаву. Співробітник оперного театру допоміг Хюстер очистити обличчя у вбиральні, а потім вона поїхала до поліцейської дільниці, де повідомила про інцидент.

Вже в понеділок 13 лютого театр ухвалив рішення відсторонити Марко Ґеке від посади. Голова Асоціації німецьких журналістів Нижньої Саксонії Франк Рігер засудив напад як «не що інше, як зазіхання на свободу преси».