У США компанію оштрафували на $14,5 тисячі після падіння працівників у чан з шоколадом
- Автор:
- Анна Холоднова
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Фабрика Mars Wrigley в американському штаті Пенсильванія має сплатити штраф після того, як двоє її працівників впали в чан з шоколадом. Людей вдалося врятувати.
Про це пише BBC.
Інцидент стався в червні 2022 року. Компанія запросила двох працівників поза штатом, щоб очистити резервуари. Вони не проходили належного навчання з техніки безпеки і впали в резервуар, де змішували шоколад. Щоб витягнути людей, довелося прорізати отвір у дні частково заповненого бака.
На місці події працювали понад 20 рятувальників, одного з постраждалих доставили до лікарні гелікоптером. У звіті регулятора інцидент назвали «серйозним». Управління з охорони праці оштрафувало Mars Wrigley на понад $14 500.
- Компанії Mars і Wrigley — американські кондитерські компанії, які працюють уже понад століття, обʼєдналися у 2008 році. Крім шоколаду Dove, це підприємство випускає кілька популярних видів цукерок, як-от M&M's, Snickers і Twix.