У США компанію оштрафували на $14,5 тисячі після падіння працівників у чан з шоколадом

Фабрика Mars Wrigley в американському штаті Пенсильванія має сплатити штраф після того, як двоє її працівників впали в чан з шоколадом. Людей вдалося врятувати.

Про це пише BBC.

Інцидент стався в червні 2022 року. Компанія запросила двох працівників поза штатом, щоб очистити резервуари. Вони не проходили належного навчання з техніки безпеки і впали в резервуар, де змішували шоколад. Щоб витягнути людей, довелося прорізати отвір у дні частково заповненого бака.

На місці події працювали понад 20 рятувальників, одного з постраждалих доставили до лікарні гелікоптером. У звіті регулятора інцидент назвали «серйозним». Управління з охорони праці оштрафувало Mars Wrigley на понад $14 500.