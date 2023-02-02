У США врятували голуба, якого пофарбували в рожевий колір для гендер-паті

Пекельце

У США, у Нью-Йорку врятували голуба, якого пофарбували в яскраво-рожевий колір для гендер-паті.

Про це повідомляє BBC.

Молодого королівського голуба знайшли в парку Медісон-сквер на Манхеттені з ознаками недоїдання. Його врятували та доставили на лікування до Фонду диких птахів.

Фонд диких птахів написав: «Як свійський птах, нездатний знайти їжу в дикій природі, добре літати чи втекти від хижаків, ця бідна дитина досить погано почувалася, перш ніж її пофарбували. На щастя, добра людина врятувала птаха в парку Медісон-сквер, і тепер він у безпеці».

Голуба вже кілька разів купали, щоб змити фарбу. У фонді сподіваються, що птах скине своє пірʼя, а нове відросте із первісним кольором. Свійських птахів не можна випускати на волю: вони помруть або від голоду, або від хижаків.

Гендер-паті — це традиція, що зародилася у США, де майбутні батьки влаштовують вечірку, щоб оголосити стать своєї дитини. У більшості випадків ідеться про розрізання торта або лопання повітряної кулі, де залежно від статі дитини вміст буде блакитним або рожевим.