Twitter забрав синю галочку верифікації у представників «Талібану» на тлі обурення інших користувачів

Пекельце

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З облікових записів представників афганського радикального руху «Талібан» у Twitter прибрали платні галочки верифікації. Це сталося на тлі обурення інших користувачів.

Про це пише The Guardian.

За інформацією видання, сині галочки у Twitter мали щонайменше два представники «Талібану» — голова департаменту доступу до інформації Хедаятулла Хедаят і голова відділу контролю за ЗМІ Абдул Хак Хаммад. Їхні акаунти налічують, відповідно, 187 тисяч і 170 тисяч підписників.

Раніше один з колишніх посадовців «Талібану» похвалив власника соцмережі Ілона Маска і зазначив, що той «знову зробив Twitter чудовим». Ця заява обурила багатьох користувачів. Наступного дня галочка верифікації у чиновників-талібів зникла.

Наразі невідомо, чи вони прибрали її самі, чи це зробила адміністрація Twitter.