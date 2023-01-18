Пекельце

Twitter забрав синю галочку верифікації у представників «Талібану» на тлі обурення інших користувачів

Автор:
Анна Холоднова
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З облікових записів представників афганського радикального руху «Талібан» у Twitter прибрали платні галочки верифікації. Це сталося на тлі обурення інших користувачів.

Про це пише The Guardian.

За інформацією видання, сині галочки у Twitter мали щонайменше два представники «Талібану» — голова департаменту доступу до інформації Хедаятулла Хедаят і голова відділу контролю за ЗМІ Абдул Хак Хаммад. Їхні акаунти налічують, відповідно, 187 тисяч і 170 тисяч підписників.

Раніше один з колишніх посадовців «Талібану» похвалив власника соцмережі Ілона Маска і зазначив, що той «знову зробив Twitter чудовим». Ця заява обурила багатьох користувачів. Наступного дня галочка верифікації у чиновників-талібів зникла.

Наразі невідомо, чи вони прибрали її самі, чи це зробила адміністрація Twitter.

  • 6 листопада соцмережа Twitter запустила функцію платної підписки, яка дозволить користувачам отримати галочку верифікації. Вона коштує $7,99.
  • Twitter Blue коштує $8 на місяць ($11 для користувачів Apple). Його підписники мають пріоритет у пошуку, згадках і відповідях. Twitter каже, що використовує цей сервіс як джерело доходу, а також для боротьби зі спамом і ботами.
  • Позначки верифікації в соцмережі Twitter відображаються різними кольорами. Галочки золотистого кольору отримують компанії, сірого — представники влади та урядів, синього — знаменитості. За словами Маска, усі підтверджені облікові записи автентифіковані вручну.
  • Згодом стало відомо, що Twitter працює над шифруванням приватних повідомлень, а також над додаванням зашифрованих відео- і голосових дзвінків. Крім того, у соцмережі можуть запровадити довгі твіти.