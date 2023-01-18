Twitter забрав синю галочку верифікації у представників «Талібану» на тлі обурення інших користувачів

З облікових записів представників афганського радикального руху «Талібан» у Twitter прибрали платні галочки верифікації. Це сталося на тлі обурення інших користувачів.
Про це пише The Guardian.
За інформацією видання, сині галочки у Twitter мали щонайменше два представники «Талібану» — голова департаменту доступу до інформації Хедаятулла Хедаят і голова відділу контролю за ЗМІ Абдул Хак Хаммад. Їхні акаунти налічують, відповідно, 187 тисяч і 170 тисяч підписників.
Раніше один з колишніх посадовців «Талібану» похвалив власника соцмережі Ілона Маска і зазначив, що той «знову зробив Twitter чудовим». Ця заява обурила багатьох користувачів. Наступного дня галочка верифікації у чиновників-талібів зникла.
Наразі невідомо, чи вони прибрали її самі, чи це зробила адміністрація Twitter.
- 6 листопада соцмережа Twitter запустила функцію платної підписки, яка дозволить користувачам отримати галочку верифікації. Вона коштує $7,99.
- Twitter Blue коштує $8 на місяць ($11 для користувачів Apple). Його підписники мають пріоритет у пошуку, згадках і відповідях. Twitter каже, що використовує цей сервіс як джерело доходу, а також для боротьби зі спамом і ботами.
- Позначки верифікації в соцмережі Twitter відображаються різними кольорами. Галочки золотистого кольору отримують компанії, сірого — представники влади та урядів, синього — знаменитості. За словами Маска, усі підтверджені облікові записи автентифіковані вручну.
- Згодом стало відомо, що Twitter працює над шифруванням приватних повідомлень, а також над додаванням зашифрованих відео- і голосових дзвінків. Крім того, у соцмережі можуть запровадити довгі твіти.