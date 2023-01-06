Пʼяний пасажир Air India помочився на попутницю. Йому на 30 днів заборонили літати, а авіакомпанію звинуватили в недбалості

Пекельце

Авіакомпанія Air India на 30 днів заборонила користуватись своїми послугами чоловіку, який у листопаді пʼяним помочився на пасажирку рейсу Нью-Йорк — Нью-Делі. Компанія повідомила про своє рішення Генеральне управління цивільної авіації Індії (DGCA), однак там незадоволені через можливу недбалість екіпажу.

Про це повідомляє Indian Express та Reuters.

Інцидент стався з літньою жінкою на борту рейсу AI-102 між Нью-Йорком та Делі 26 листопада 2022 року. Жінка розповіла, що приблизно через кілька годин польоту, невдовзі після того, як подали обід і вимкнули світло, вона збиралася лягти спати, аж раптом пʼяний пасажир підійшов до її місця і помочився на неї. Жінка поскаржилася бортпровідникам. Вони почистили її крісло та дали змінний одяг.

«Після перевдягання я простояла біля туалету хвилин 20. Я попросила про інше місце, але мені повідомили, що вільних місць немає», — написала жінка-пасажир про свій інцидент голові Air India.

«Одна зі старших стюардес підійшла через 20 хвилин і запропонувала мені маленьке крісло, що ним користуються співробітники авіакомпанії, в якому я просиділа близько години. Потім мене попросили повернутись на своє брудне місце. Хоча співробітники постелили простирадла зверху, воно все ще було вологим і пахло сечею», — розповіла жінка.

У заяві Air India йдеться про те, що вони заблокували пасажира на 30 днів — це максимум того, що дозволено зробити в односторонньому порядку. Авіакомпанія заявила, що проводить внутрішнє розслідування, щоб зʼясувати, чи був недогляд з боку екіпажу, коли усували «недоліки, які завадили швидке виправити ситуацію».

Air India подала скаргу на пасажира 28 грудня 2022 року — більш ніж через місяць після інциденту, авіакомпанію критикують за те, як вона відреагувала на інцидент. Головне управління цивільної авіації розпочало своє розслідування з цього приводу. «Ми вимагаємо звіту від авіакомпанії і вживемо заходів проти тих, кого буде викрито в недбалості», — заявив глава організації Арун Кумар.

Попередньо, авіакомпанія не дотрималась положень щодо поводження із неконтрольованим пасажиром на борту. «Поведінка авіакомпанії виглядає непрофесійною та призвела до системного збою», — йдеться в заяві регулятора.

Наглядовий орган повідомив, що надіслав повідомлення керівникам авіакомпанії, пілотам і членам екіпажу літака з проханням протягом двох тижнів пояснити, чому проти них не слід вживати заходів за недотримання правил.