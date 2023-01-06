Пʼяний пасажир Air India помочився на попутницю. Йому на 30 днів заборонили літати, а авіакомпанію звинуватили в недбалості

Авіакомпанія Air India на 30 днів заборонила користуватись своїми послугами чоловіку, який у листопаді пʼяним помочився на пасажирку рейсу Нью-Йорк — Нью-Делі. Компанія повідомила про своє рішення Генеральне управління цивільної авіації Індії (DGCA), однак там незадоволені через можливу недбалість екіпажу.

Про це повідомляє Indian Express та Reuters.

Інцидент стався з літньою жінкою на борту рейсу AI-102 між Нью-Йорком та Делі 26 листопада 2022 року. Жінка розповіла, що приблизно через кілька годин польоту, невдовзі після того, як подали обід і вимкнули світло, вона збиралася лягти спати, аж раптом пʼяний пасажир підійшов до її місця і помочився на неї. Жінка поскаржилася бортпровідникам. Вони почистили її крісло та дали змінний одяг.

«Після перевдягання я простояла біля туалету хвилин 20. Я попросила про інше місце, але мені повідомили, що вільних місць немає», — написала жінка-пасажир про свій інцидент голові Air India.