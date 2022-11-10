У США двоє мертвих політиків виграли вибори до Палати представників

Пекельце

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У Палату представників США переобрали двох демократів, які не дожили до виборів. Ентоні Делука переміг у штаті Пенсільванія, а Барбара Купер у Теннессі.

Про це повідомляє Fox News.

У Пенсільванії 85% виборців проголосували за колишнього конгресмена від цього штату Ентоні Делуку. Він помер 9 жовтня у віці 85 років, через це у штаті незабаром відбудуться позачергові вибори.

Можливо, деякі виборці справді не знали про смерть Делуки, але інші, ймовірно, віддали перевагу ідеї позачергових виборів замість обрання іншого кандидата.

Водночас у штаті Теннессі вибори виграла Барбара Купер, яка померла 25 жовтня у віці 93 років. Виборча комісія округу пояснила, що «відповідно до закону штату» імʼя Купер залишилося в бюлетені для голосування після її несподіваної смерті. Там теж проведуть позачергові вибори.