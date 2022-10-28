Музеї показували картину Мондріана догори ногами 75 років. Зʼясували це тільки зараз
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Piet Mondrian
Картина нідерландського художника-абстракціоніста Піта Мондріана 75 років провисіла у музеях догори ногами. Про це пише The Guardian.
Ідеться про картину 1941 року «Нью-Йорк Сіті 1». Вона представляє собою складне переплетення ґрат із червоних, жовтих, чорних і синіх клейких стрічок. Уперше її виставили у 1945 році у Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку, але з 1980 року і досі вона висить у колекції творів мистецтва федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія у Дюссельдорфі.
Те, як картина нині висить, показує, що різнокольорові лінії товщають донизу. Однак на початку цього року куратор музею Сюзанна Меєр-Бюзер почала вивчати нову виставку музею, присвячену Мондріану, і зрозуміла, що картина має висіти навпаки.
«Потовщення сітки має бути вгорі, як темне небо. Щойно я вказала на це іншим кураторам, ми зрозуміли, що це дуже очевидно», — сказала Меєр-Брюзер. Імовірно, Мондріан працював, почавши складне нашарування з лінії прямо у верхній частині полотна, а потім рухався вниз, що також пояснює, чому деякі з жовтих ліній зупиняються за кілька міліметрів від нижньої частини.
Потім працівники музею виявили ще численні індикатори, що вказують на неправильне положення картини, а також знайшли фотографію майстерні Мондріана, яку зробили через кілька днів після смерті художника, і там ця картина стоїть на мольберті протилежною стороною догори. Частина проблеми полягає в тому, що, на відміну від більшості ранніх робіт Мондріана, «Нью-Йорк Сіті 1» не має підпису художника внизу, можливо тому, що він не вважав її закінченою.
Попри всі свідчення, що вказують на те, що робота наразі виставлена догори ногами, на виставці її покажуть людям такою, якою вона висіла протягом 75 років.