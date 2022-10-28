Музеї показували картину Мондріана догори ногами 75 років. Зʼясували це тільки зараз

Картина нідерландського художника-абстракціоніста Піта Мондріана 75 років провисіла у музеях догори ногами. Про це пише The Guardian.

Ідеться про картину 1941 року «Нью-Йорк Сіті 1». Вона представляє собою складне переплетення ґрат із червоних, жовтих, чорних і синіх клейких стрічок. Уперше її виставили у 1945 році у Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку, але з 1980 року і досі вона висить у колекції творів мистецтва федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія у Дюссельдорфі.

Те, як картина нині висить, показує, що різнокольорові лінії товщають донизу. Однак на початку цього року куратор музею Сюзанна Меєр-Бюзер почала вивчати нову виставку музею, присвячену Мондріану, і зрозуміла, що картина має висіти навпаки.

«Потовщення сітки має бути вгорі, як темне небо. Щойно я вказала на це іншим кураторам, ми зрозуміли, що це дуже очевидно», — сказала Меєр-Брюзер. Імовірно, Мондріан працював, почавши складне нашарування з лінії прямо у верхній частині полотна, а потім рухався вниз, що також пояснює, чому деякі з жовтих ліній зупиняються за кілька міліметрів від нижньої частини.

Piet Mondrian

Потім працівники музею виявили ще численні індикатори, що вказують на неправильне положення картини, а також знайшли фотографію майстерні Мондріана, яку зробили через кілька днів після смерті художника, і там ця картина стоїть на мольберті протилежною стороною догори. Частина проблеми полягає в тому, що, на відміну від більшості ранніх робіт Мондріана, «Нью-Йорк Сіті 1» не має підпису художника внизу, можливо тому, що він не вважав її закінченою.

Попри всі свідчення, що вказують на те, що робота наразі виставлена ​​догори ногами, на виставці її покажуть людям такою, якою вона висіла протягом 75 років.