Австралійська авіакомпанія запустила лотерею тільки для тих, у кого місце посередині — аби люди охочіше купували ці місця

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Австралійська авіакомпанія Virgin Australia запустила лотерею Middle Seat Lottery — спеціальний розіграш на суму близько 230 тисяч австралійських доларів (або $145 тисяч). Він доступний тільки для тих, хто під час польоту займає середнє сидіння.

Про це повідомляє CNN.

До 23 квітня 2023 року будь-який пасажир, що часто літає авіакомпанією, віком 18 років і старше, а також має квиток на середнє місце, може використовувати додаток авіакомпанії для участі в лотереї.

Переможцю щотижневого розіграшу вручатимуть приз. Серед подарунків, які можна виграти, — політ на вертольоті в паб на цілий день та дводенний відпочинок у Кернсі, включаючи переліт, проживання та стрибок з тарзанки.

Для шанувальників Австралійської футбольної ліги є авіаквитки та квитки на гранд-фінал Австралійської футбольної ліги, а також ексклюзивний доступ до обіду перед грою та на афтепаті. Мандрівники також можуть виграти статус постійного пасажира Virgin на один рік разом із мільйоном додаткових балів Velocity Points.

«Virgin Australia — це авіакомпанія, яка діє по-іншому, і нам дуже подобається вигадувати захоплюючі інновації, щоб зробити кожну частину подорожі приємнішою. Тепер ми даємо нашим гостям можливість виграти подарунок з призового фонду у розмірі понад 230 тисяч доларів за те, що вони просто сидять посередині», — розповів Джейн Хрдліка, головний виконавчий директор Virgin Australia Group.

Перед запуском розіграшу авіакомпанія провела опитування у соціальних мережах, яке показало, що лише 0,6% із понад 7 500 опитаних людей віддають перевагу (або, ймовірніше, випадково проголосували за це) місцю посередині. Своєю лотереєю компанія планує спонукати пасажирів більш охоче бронювати місця посередині.