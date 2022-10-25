Австралійська авіакомпанія запустила лотерею тільки для тих, у кого місце посередині — аби люди охочіше купували ці місця

Австралійська авіакомпанія Virgin Australia запустила лотерею Middle Seat Lottery — спеціальний розіграш на суму близько 230 тисяч австралійських доларів (або $145 тисяч). Він доступний тільки для тих, хто під час польоту займає середнє сидіння. Про це повідомляє CNN. До 23 квітня 2023 року будь-який пасажир, що часто літає авіакомпанією, віком 18 років і старше, а також має квиток на середнє місце, може використовувати додаток авіакомпанії для участі в лотереї.

Переможцю щотижневого розіграшу вручатимуть приз. Серед подарунків, які можна виграти, — політ на вертольоті в паб на цілий день та дводенний відпочинок у Кернсі, включаючи переліт, проживання та стрибок з тарзанки. Для шанувальників Австралійської футбольної ліги є авіаквитки та квитки на гранд-фінал Австралійської футбольної ліги, а також ексклюзивний доступ до обіду перед грою та на афтепаті. Мандрівники також можуть виграти статус постійного пасажира Virgin на один рік разом із мільйоном додаткових балів Velocity Points.