Птахи залетіли у двигун. Російські силовики назвали причину падіння Су-34 в Єйську
- Автор:
- Софія Телішевська
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Фото з Telegram-каналу Baza
Російський бомбардувальник Су-34 впав на житловий будинок у Єйську через те, що «у двигун потрапили птахи».
Про це повідомляє ТАСС із посиланням на відомості із силових структур.
«Причиною падіння бомбардувальника Су-34 в Єйську стало попадання в його двигуни двох птахів, що призвело до займання літака», — зазначили там.
- 17 жовтня біля житлового будинку в російському Єйську впав винищувач Су-34, який міг нести на борту повний бойовий комплект. Згодом міноборони рф підтвердило падіння Су-34. За заявою відомства, літак впав «при наборі висоти під час навчального польоту». Тоді загинули 15 людей, 26 — отримали поранення.
- 23 жовтня в російському місті Іркутськ на двоповерховий будинок упав військовий літак Су-30. Обидва пілоти загинули. За попередніми даними, серед цивільних жертв немає.