Птахи залетіли у двигун. Російські силовики назвали причину падіння Су-34 в Єйську

Російський бомбардувальник Су-34 впав на житловий будинок у Єйську через те, що «у двигун потрапили птахи».

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на відомості із силових структур.

«Причиною падіння бомбардувальника Су-34 в Єйську стало попадання в його двигуни двох птахів, що призвело до займання літака», — зазначили там.