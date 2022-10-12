Сергій Притула відправив Ілону Маску книжку з історії України

Пекельце

Волонтер Сергій Притула відправив американському підприємцю Ілону Маску книгу з історії України авторства Романа Піняжка. Про це він повідомив у Twitter.

«Сподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, чому капітуляція перед російською імперією зла не є варіантом для українців!» — додав Сергій Притула.

Решту зібраних $63 100 витратять на радіостанції Motorola R7 для Збройних сил.

2 жовтня Притула оголосив збір грошей на книжку з історії для Ілона Маска. За добу вдалось зібрати 2,3 мільйона гривень.