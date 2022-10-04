У США винайшли роботизовану руку, якою керує кімнатна рослина

Пекельце

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Американський винахідник створив роботизовану руку, якою керують сигнали від живої рослини.

Про це пише The Independent.

Перша у своєму роді установка, яка отримала назву «Рослинний мачете», працює завдяки зчитуванню електричних шумів звичайної кімнатної рослини — до її листя прикріпили датчики.

Ці сигнали рухають роборукою в реальному часі і дозволяють рослині різати предмети та розмахувати зброєю. Дизайнер Девід Боуен створив цей проєкт, щоб продемонструвати, як рослина може стати «мозком» для робота.

«Система використовує мікроконтролер з відкритим вихідним кодом, підключений до рослини, щоб зчитувати різні сигнали опору на листках», — пояснив він.

Цей винахід став частиною нової галузі автономно керованих роботів, які зазвичай працюють від сигналів та жестів людей і тварин.

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