У США винайшли роботизовану руку, якою керує кімнатна рослина

Американський винахідник створив роботизовану руку, якою керують сигнали від живої рослини.
Про це пише The Independent.
Перша у своєму роді установка, яка отримала назву «Рослинний мачете», працює завдяки зчитуванню електричних шумів звичайної кімнатної рослини — до її листя прикріпили датчики.
Ці сигнали рухають роборукою в реальному часі і дозволяють рослині різати предмети та розмахувати зброєю. Дизайнер Девід Боуен створив цей проєкт, щоб продемонструвати, як рослина може стати «мозком» для робота.
«Система використовує мікроконтролер з відкритим вихідним кодом, підключений до рослини, щоб зчитувати різні сигнали опору на листках», — пояснив він.
Цей винахід став частиною нової галузі автономно керованих роботів, які зазвичай працюють від сигналів та жестів людей і тварин.
- На початку 2022 року частково паралізований чоловік вперше за 30 років зміг харчуватися самостійно після використання роботизованої руки, підключеної до інтерфейсу «мозок-комп’ютер». Людина маніпулювала ножем і виделкою, використовуючи лише свій розум.
- Команда з Лабораторії прикладної фізики Джона Гопкінса в США, яка створила цю систему, зараз розробляє ще більш просунуту версію, яка могла б дозволити людям з ампутаціями перетворити відчуття фантомної кінцівки на реальні рухи роботизованого протеза.