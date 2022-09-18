У Великій Британії чоловік оголився в черзі до труни Єлизавети ІІ. Порушника судитимуть

Пекельце

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У Великій Британії 19-річний Адіо Адешіна оголився і штовхнув людей у черзі до труни королеви Єлизавети ІІ.

Про це пише BBC.

Тепер чоловіка звинувачують у сексуальному насильстві та у порушенні наказу про запобігання сексуальній шкоді. Він постане перед Коронним судом Саутворка 14 жовтня.

Другою людиною, яку звинувачують у правопорушенні в черзі, став 28-річний Мухаммед Хан. Він залишив чергу, щоб швидше підійти до труни королеви.

У поліції Лондону повідомили, що порушника звинувачують за Законом про охорону громадського порядку.

«28-річному Мухаммаду Хану з Барлікорн-Вей, Тауер-Хамлетс, у суботу, 17 вересня, було предʼявлено звинувачення у правопорушенні, передбаченому розділом 4A Закону про громадський порядок (поведінка, яка спричинює тривогу, переслідування або занепокоєння)», — йдеться у заяві правоохоронців.

Порушник постане перед Вестмінстерським магістратським судом 19 вересня.