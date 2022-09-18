У Великій Британії чоловік оголився в черзі до труни Єлизавети ІІ. Порушника судитимуть

У Великій Британії 19-річний Адіо Адешіна оголився і штовхнув людей у черзі до труни королеви Єлизавети ІІ.
Про це пише BBC.
Тепер чоловіка звинувачують у сексуальному насильстві та у порушенні наказу про запобігання сексуальній шкоді. Він постане перед Коронним судом Саутворка 14 жовтня.
Другою людиною, яку звинувачують у правопорушенні в черзі, став 28-річний Мухаммед Хан. Він залишив чергу, щоб швидше підійти до труни королеви.
У поліції Лондону повідомили, що порушника звинувачують за Законом про охорону громадського порядку.
«28-річному Мухаммаду Хану з Барлікорн-Вей, Тауер-Хамлетс, у суботу, 17 вересня, було предʼявлено звинувачення у правопорушенні, передбаченому розділом 4A Закону про громадський порядок (поведінка, яка спричинює тривогу, переслідування або занепокоєння)», — йдеться у заяві правоохоронців.
Порушник постане перед Вестмінстерським магістратським судом 19 вересня.
- 8 вересня у Великій Британії на 96-му році життя померла королева Єлизавета II. Раніше того ж дня Букінгемський палац повідомив про погіршення стану королеви та порекомендував їй залишитися під наглядом медиків у Балморалі.
- Похорон королеви Єлизавети II відбудеться у Вестмінстерському абатстві в понеділок, 19 вересня.
- Рейс із Единбурга до Лондону, на борту якого перебувала труна з королевою Єлизаветою II, став найбільш відстежуваним рейсом усіх часів на Flightradar.
- Чергу до труни королеви видно з космосу — компанія Maxar Technologies 17 вересня опублікувала відповідні знімки.