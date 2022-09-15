«Наче гей». У росії футболісту Педріньйо заборонили грати під своїм прізвиськом

Пекельце

Бразильському футболісту московського клубу «Локомотив» Педріньйо заборонили грати під своїм скороченим імʼям. Керівництво клубу, як розповів сам півзахисник, пояснило йому, що його імʼя в росії сприйматиметься «не дуже».

Про це пише Insider.

Напередодні в Москві відбувся матч «Локомотива» із «Краснодаром». Під час ефіру коментатор телеканалу «Матч ТВ» Сергій Дурасов заявив колезі, що клуб просить не називати футболіста Педріньйо, а вимовляти його імʼя так, як воно написане на його формі — Педро Габріел.

«У перерві на інтервʼю був Педріньйо. І це востаннє, коли особисто називаю його Педріньйо. Бо попросили у клубі. Кажуть, що ця ініціатива навіть від деяких футболістів прийшла: “Давайте у нас у команді буде Педро, давайте у нас у команді Педріньйо не буде”», — заявив коментатор.

Після матчу журналісти запитали про це самого футболіста. Він розповів про пряму заборону з боку керівництва клубу. «Я хотів, щоб на футболці було написано «Педріньйо», але сказали, що це не дуже. Тоді написали «Педро Габріел». Керівництво пояснило, що «Педріньйо» — це типу як гей», — сказав футболіст.

Повне імʼя гравця — Педро Габріел Перейра Лопес, проте бразильські гравці (оскільки імена у них дуже довгі) часто беруть прізвиська, і саме їх пишуть ззаду на футболках. Наприклад, справжнє імʼя легендарного Пеле — Едсон Арантіс ду Насіменту.