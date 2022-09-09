Міноборони росії вимкнуло коментарі в соцмережах після запитань про невдачі на Харківському напрямку
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Міністерство оборони росії закрило коментарі на своїх офіційних сторінках у мережах «ВКонтакте» та «Одноклассники» — це сталося після масового невдоволення користувачів у звʼязку з контрнаступом ЗСУ під Харковом і взяттям Балаклії.
На це звернув увагу російський проєкт «Можем объяснить».
Спочатку адміністратори групи міноборони у «ВК» видаляли коментарі про Балаклію, але вранці 9 вересня просто закрили можливість обговорення. Аналогічна ситуація і в «Одноклассниках». Однак користувачі продовжують ставити запитання міноборони на офіційній сторінці Rutube.
У коментарях люди запитують, чому росія не оголосила війну, чому не підготувалась до контрнаступу ЗСУ, і вимагають прокоментувати ситуацію з Балаклією.
- Загалом Збройні сили України на Харківському напрямку звільнили понад 20 населених пунктів (зокрема, і 30-тисячну Балаклію) і вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Триває зачистка в низці населених пунктів.