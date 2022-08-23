У Китаї покарали 27 людей за ілюстрації у підручнику з математики. На них — задерта спідниця та хлопчик хапає дівчинку

Пекельце

У Китаї покарали 27 людей за публікацію підручника з математики, який став вірусним через «трагічно потворні» ілюстрації.

Про це повідомляє The Guardian.

Група від Міністерства освіти провела багатомісячне розслідування, яке показало, що книги були «некрасивими», а деякі ілюстрації були «досить потворними» та «не відображали належним чином сонячний образ китайських дітей».

У результаті 27 людей визнали такими, що «нехтують своїми обовʼязками», вони понесли покарання, у тому числі президент видавництва, якому винесли формальні стягнення, які можуть вплинути на його становище як члена партії та на майбутню зайнятість. Головному редактору та завідувачці редакції математичного факультету також винесли догану і звільнили. Студії ілюстраторів і дизайнерів, які працювали над цією книжкою, більше не будуть залучати до такої або схожої роботи.

Книги з математики були опубліковані видавництвом Peopleʼs Education Press майже 10 років тому. Їх використовували в початкових школах по всій країні, однак підручники стали вірусними у травні після того, як вчитель опублікував фотографії їхніх ілюстрацій. На них — діти «зі спотвореними обличчями», хлопчики, які хапають дівчаток за спідниці, та принаймні одна дитина з явним татуюванням на нозі.

Користувачів соціальних мереж значною мірою потішили ілюстрації, але багато хто також критикував їх за те, що вони принесли погану славу та «культурне знищення» Китаю, припустивши, що вони були навмисною роботою західних шпигунів у сфері освіти.

Хештеги із цими фото набрали мільярди переглядів, що поставило в незручне становище Комуністичну партію та органи освіти, які оголосили про перегляд усіх підручників, «щоб переконатися, що підручники дотримуються правильної політичної спрямованості та ціннісної орієнтації».