У США чоловік вирішив випробувати здатність Tesla виявляти перешкоди. У ролі «перешкоди» він використав сина

Пекельце

Jp Valery / Unsplash

У США чоловік використав власного сина у ролі перешкоди для того, щоб випробувати режим автопілота у автомобілі Tesla і його здатність розрізняти та зупинятися перед пішоходами.

Про це пише CNN.

Житель Північної Кароліни Кармін Купані володіє магазином, який продає запчастини для Tesla. Він пояснив свій вчинок тим, що виступає проти критики американських органів влади на адресу автопілота Tesla. Національна адміністрація з безпеки дорожнього руху США відмовляється дозволити використання цього режиму, поки не буде доведено його безпечність.

Щоб довести переваги цього режиму, Купані зняв тест «повного безпілотника» на паркувальному майданчику. Зазвичай для тестів використовують манекени, але Купані вирішив залучити свого сина. Дитина стояла посеред дороги, тримаючи смартфон і знімаючи тест. Купані направив електрокар в її бік та увімкнув автопілот, а автомобіль досяг швидкості у понад 55 км/год. Tesla плавно загальмувала і повністю зупинилася перед сином Купані.