У Польщі знімають власну версію «Слуги народу»

Пекельце

У Польщі почалися зйомки серіалу «Слуга народу». Права на його виробництва придбали в авторів оригінальної версії.

Про це пише Swiat Serialі.

Зазначається, що в серіалі грає «плеяда найкращих польських акторів». Марцин Гікнар, який зіграє головну роль, є відомим театральним актором. Головного героя зватимуть Ігнацій Конєчний. Як і Василь Голобородько, він розлучений, живе з батьками, сестрою та племінницею. Конєчний — інтелектуал, який захоплюється британським премʼєр-міністром Вінстоном Черчиллем, він викладач і порядна людина. Коли він стає президентом, то відмовляється від усіх привілеїв і вигод і продовжує їздити на роботу велосипедом.

Права придбала компанія Polot Media понад два роки тому. Зйомки проходять у Варшаві і завершаться в листопаді. «Слуга народу» спочатку буде доступний на сайті та в додатку Polsat Box Go.