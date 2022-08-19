У Британії жінка побувала на власному похороні у вигляді голограми та поспілкувалася з родичами

Пекельце

The Telegraph

Засновниця Британського центру Голокосту Марина Сміт виголосила промову та відповіла на запитання присутніх під час власного похорону завдяки голографічній технології штучного інтелекту.

Про це пише The Telegraph.

Марина Сміт померла в червні у віці 87 років. Але завдяки технології StoryFile жінка зʼявилася на власному похороні. Засновник StoryFile — її син Стівен Сміт, який живе в Лос-Анджелесі. Місіс Сміт була однією з перших, хто скористався новою технологією. Це дозволило їй виголосити коротку промову про своє життя та відповісти на запитання присутніх на церемонії прощання.

«Мама відповідала на запитання скорботних родичів після того, як вони спостерігали за її кремацією. Надзвичайним було те, що вона відповідала на їхні запитання з новими деталями та чесно. Люди почуваються сміливішими, записуючи свої повідомлення. Скорботні можуть отримати вільнішу та правдивішу версію свого втраченого близького», — розповів Стівен Сміт.

Як це працює?

20 камер знімають на відео відповіді ще живої людини на різноманітні запитання. Потім аналітики розбирають відео та навчають штучний інтелект підбирати правильні відповіді на запитання, які люди ставлять голограмі вже після смерті.

Тобто штучний інтелект не просто відповідає на запитання за записаними заздалегідь сценаріями, а розпізнає сигнали від аудиторії та запускає відповідний ролик.

Стівен Сміт пояснив, що оцінка особистості відбувається на основі 250 тисяч потенційних запитань.

Люди обирають свої улюблені теми, такі як карʼєра, стосунки та секрети дитинства і відповідають на запитання, на які, на їхню думку, їхні близькі можуть захотіти отримати відповіді в майбутньому.