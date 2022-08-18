У Японії вигадують, як закликати молодь пити більше алкоголю

Пекельце

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Національне податкове агентство Японії започаткувало конкурс, щоб підвищити рівень вживання алкоголю серед молодих людей.

Про це пише BBC.

Молоде покоління вживає менше алкоголю, ніж їхні батьки. Цей факт уже вдарив по податкових надходженнях від продажу таких напоїв, як саке. Тому в Японії розпочали загальнонаціональну кампанію Sake Viva!, мета якої — зробити вживання алкоголю більш привабливим і підняти галузь.

У рамках конкурсу молодим людям віком від 20 до 39 років пропонують поділитися своїми бізнес-ідеями, щоб підняти попит серед своїх однолітків на японське саке, шьочю, віскі, пиво чи вино.

Організатори конкурсу кажуть, що нові звички, частково сформовані під час пандемії COVID, і старіння населення призвели до скорочення продажів алкоголю. Останні дані податкової служби демонструють, що у 2020 році люди пили менше, ніж у 1995-му. Показники різко впали зі 100 до 75 літрів на рік. Податкові надходження від продажу алкоголю теж скоротилися. За даними газети The Japan Times, у 1980 році вони становили 5% від загального доходу, а у 2020-му лише 1,7%.

У японських ЗМІ зазначають, що реакція суспільства на конкурс була неоднозначною. Деякі люди критикували цю ідею та назвали її спробою популяризувати нездорову звичку.

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