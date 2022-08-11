Експрезидент Віктор Ющенко відправлятиме на передову мед імені Бандери
- Автор:
- Анна Холоднова
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Третій президент України Віктор Ющенко планує відправляти на передову мед для захисників України.
Про це він повідомив у своєму Facebook.
«Це всіма нами улюблений мед, який був зібраний на пасіках землі Великих Українців. Шевченківський мед був зібраний в Моринцях, Бандерівський — у рідному селі Степана Андрійовича Старому Угринові», — зазначив експрезидент.
Він закликав підписників пропонувати свої варіанти назв для наступних партій. І додав, що перші 25 000 стиків меду відправляться до українських військових найближчим часом.
- У травні 2022 року другий, третій та пʼятий президенти України — Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко — звернулися до світової спільноти із проханням допомогти евакуювати українських військових і цивільних із заводу «Азовсталь» у Маріуполі.