У Польщі музей закликав відвідувачів не займатися сексом на його території

Пекельце

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Польський музей закликає відвідувачів припинити сексуальні дії на його території.

Про це повідомляє Hyperallergic.

Історичний форт Герхард на острові Волін, відомий як музей Східного форту, оприлюднив заяву з вимогою до закоханих відвідувачів утримуватися від осквернення його території. У дописі у Facebook від 21 липня представники музею зазначили, що з моменту встановлення камер спостереження уже зафіксували три пари, які займалися сексом на території історичної памʼятки.

«Закохані гості, будь ласка, зрозумійте: більшість експонатів нашого музею — це предмети, «народжені» багато років тому, і вони підпорядковані зовсім іншим нормам моралі… Ми не наражаємо їх на дискомфорт», — йдеться в дописі.

За Кодексом про дрібні правопорушення публічний секс є незаконним у Польщі. Такі дії можуть призвести до арешту, обмеження волі, штрафу до 1 500 злотих або догани.